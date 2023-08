"Teściowie 2" z nowym, pełnym zwiastunem. Film w kinach od 15 września

– Bardzo lubię komedie. Uważam, że te inteligentne nie ogłupiają, tylko dają oddech. Dystans. Śmiech jest jak lekarstwo, wentyl dla napięć, stresów. W przypadku "Teściów 2" podczas seansu oczywiście się śmiejemy, jest zabawnie, ale po przychodzi refleksja. Marek Modzelewski, autor scenariusza obu części w lekkiej formie pokazuje także nasze okropne cechy, jak potrafimy być zakłamani. Pokazuje zarówno nasze narodowe przywary, jak i te indywidualne. Wywraca stereotypowe myślenie o parach. W tej części jest bardzo dużo o hipokryzji, o niedawaniu sobie prawa do tego, żeby po prostu być sobą. Jest tu też silny wątek wyzwalania się kobiet z konwenansu. Od sztucznie narzuconej wizji tego co wypada i na co za późno kiedy jesteśmy dojrzałe. Z ogromną radością wróciłam do "Teściów 2", to mądra komedia – mówi wcielająca się w postać Małgorzaty Maja Ostaszewska.