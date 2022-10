"Thor: Miłość i grom". Kontynuacja historii najważniejszych bohaterów Uniwersum Marvela

Miłość jest nośnym tematem, który przewija się przez cały film, ale Waititi z zespołem zdecydowanie wnoszą do niego grzmoty. "Thor: Miłość i grom jest podobny do "Ragnaroka" pod względem tonu i stylu, ale chcieliśmy skoncentrować uwagę na tym, jak barwne i szalone są światy i sytuacje, w których umieszczamy Thora" - mówi Waititi. "Kiedy masz do czynienia z kosmosem i Wikingiem, a do tego przyjmujesz tę niesamowitą kombinację jako motor, który napędza fabułę, to ograniczeniem jest tylko twoja własna wyobraźnia."