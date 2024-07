Tłumy w polskich kinach. Zarobił więcej niż "Akademia Pana Kleksa"

Od kilku dni "Deadpool & Wolverine" podbija kina na całym świecie i robi to także w naszym kraju. W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania wpływy ze sprzedaży biletów sięgnęły 444 mln dolarów. Wkład polskich widzów w ten spektakularny wynik to 2,6 mln dolarów. W skali całego globu jest to może dość skromny udział, ale na naszym rynku to jeden z najlepszych wyników w ostatnich latach.