To będzie ogromna wpadka? Krytycy zmiażdżyli nowość Netfliksa

W krytyce nie hamowali się także inni dziennikarze. Clarisse Loughret z "The Independent" stwierdziła, że rola główna jest "żałośnie źle obsadzona", zakładając przy okazji, że najprawdopodobniej nikt z ekipy nie czytał powieści Austen. Film oceniła na jedną gwiazdkę. Taką samą ocenę dała Wendy Ide z "The Guardian", dla której "Perswazje" w wydaniu Netfliksa są po prostu "parodią". Z kolei Brian Viner z "Daily Mail" napisał, że produkcja jest "koszmarną torturą". Można by jeszcze tak przytaczać i przytaczać.