"To była tortura". Aktorka wspomina scenę słynnego pocałunku

Nowy film z Kirsten Dunst podbije kina?

"Dla mnie to była tortura, a co dopiero dla niego. Nie nazwałabym tego romantycznym pocałunkiem" – podsumowuje wydarzenia sprzed ponad 20 lat aktorka, która w 2011 r. zdobyła Złotą Palmę w Cannes za rolę w filmie "Melancholia". Teraz Dunst promuje film, który powinien przynieść jej kolejne nagrody, a może nawet nominację do Oscara (na razie na koncie ma tylko jedną – za rolę w filmie "Psie pazury" z 2021 r.).