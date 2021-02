"To cud, że w ogóle się obudziła". Stan aktorki jest ciężki

"My, znając Ewę osobiście, wiemy, że to nie tylko doskonała aktorka, ale również bardzo ciepła, pełna energii, życzliwa osoba, której los innych potrzebujących nigdy nie był obojętny. Wierzymy, ze dobro, które dawała, wróci do niej teraz, kiedy to ona jest w potrzebie" – czytamy na stronie zbiórki.