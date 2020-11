To jeszcze nie koniec! "Perwersyjny wyrok"

W 2018 roku w jednym z artykułów magazyn "The Sun" nazwał Johnny'ego Deppa "żonobijcą" i "agresywnym potworem". Aktor zdecydował się ich pozwać. Nie spodziewał się jednak, że batalia sądowa zakończy się porażką.

W trakcie rozprawy na jaw wyszło wiele "niewygodnych" faktów. Zarówno Depp, jak i Heard oskarżali się na sali sądowej o brutalne akty przemocy. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" przyznał się do brania narkotyków i nadużywania alkoholu, a Amber do bicia ówczesnego męża.

Johnny Depp o decyzji sądu

Rzecznik magazynu "The Sun" dodał, że "ofiar przemocy domowej nie można nigdy uciszać". Podziękowano również sędziemu za "staranne rozważenie" sprawy oraz Amber Heard za "odwagę w składaniu zeznań przed sądem". Co na ten temat ma do powiedzenia Johnny Depp?