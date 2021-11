"Dziewczyny z Dubaju": zaskakująco dobra rozrywka [RECENZJA]

Krysiak w książce, która stanowiła punkt wyjścia do stworzenia filmu, mocno piętnował dziewczyny prostytuujące się w Dubaju. Więcej zrozumienia wykazywał w stosunku do ich klientów. Co w tym złego? Ano to, że w branży tzw. sex workingu to kobiety najczęściej są ofiarami wyzysku.