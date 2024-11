To nie jest Marlon Brando. Ciężko rozpoznać gwiazdora, który wciela się w legendę kina

"Waltzing With Brando" przedstawia historię Brando w okresie, gdy przygotowywał się do ról w "Ojcu chrzestnym" i "Ostatnim tangu w Paryżu". Film, wyreżyserowany i napisany przez Billa Fishmana ("Tapeheads", "Car 54", "My Dinner with Jimi"), skupia się zatem na latach 1969-1974.