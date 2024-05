To nie jest Marlon Brando! Niezwykła metamorfoza aktora, zagra w filmie biograficznym o legendzie kina

Trwają zdjęcia do filmu biograficznego "Waltzing with Brando", ekranizacji książki o tym samym tytule autorstwa Bernarda Judge'a z 2011 roku. Jest to opowieść o czasie, gdy Marlon Brando kupił prywatny atol na Tahiti i zatrudnił projektanta, właśnie Judge'a, który potem napisał o swoim doświadczeniu książkę. Hollywoodzki gwiazdor marzył o domu w duchu eko, chciał, by nieruchomość była samowystarczalna i bardzo nowatorska jak na tamte czasy. By pokryć koszty inwestycji, przyjął role w takich głośnych filmach jak "Ojciec chrzestny" i "Ostatnie tango w Paryżu". Kto zagra Brando? Billy Zane.