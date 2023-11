Nie operacje, tylko make-up? Gwiazda wygląda fenomenalnie

Urodzona w 1990 r. w Louisville, Kentucky aktorka pierwszy raz zagrała w wieku 17 lat w serialu komediowym "Terapia domowa", emitowanym w latach 2007–2009. Pierwszy raz do Oscara była nominowana już trzy lata później za główną rolę w "Do szpiku kości" Debry Granik. Zdobyła go jednak "dopiero" w 2012 r. za "Poradnik pozytywnego myślenia" Davida O. Russella. Wtedy miała za sobą już udział w "X-Menie: Pierwszej klasie" Matthew Vaughna oraz melodramacie "Do szaleństwa" Drake'a Doremusa.