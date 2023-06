Jennifer Lawrence musi zmienić stylistów? Tylko spójrzcie na tę sukienkę

Lawrence pokazała się ostatnio w Madrycie. W Hiszpanii promowała swój najnowszy film "No Hard Feelings", po polsku "Bez urazy". To komedia o dziewczynie, która znajduje oryginalne ogłoszenie o pracę. Rodzice 19-latka chcą znaleźć osobę do randkowania dla ich introwertycznego syna, by ten nabrał doświadczenia i otworzył się przed wyjazdem na prestiżowe studia.