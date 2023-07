Fałszywa fotka krąży po sieci. Można ją sprawdzić w kilka sekund

Film "Athena" to skądinąd francuski dramat w reżyserii Romaina Gavrasa (znany z takich produkcji jak "The world is yours", "Our day will come"), pokazujący społeczne napięcia w tym kraju. Przedstawia historię braci, którzy po śmierci najmłodszego z nich stają po przeciwnych stronach barykady, a tytułowa "Athena", czyli osiedle, w którym rozgrywa się akcja, staje w płomieniach.