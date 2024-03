Tomasz Karolak zarobił milion. Wciąż narzeka, że cudem udaje mu się przetrwać miesiąc

Karolak uzasadniał swoje słowa w ten sposób: - Myślicie, że jak aktor zagra w "Listach do M.", później leży do góry kołami przez rok, no nie jest tak. Jest powszechne przekonanie, że my jesteśmy milionerami, a tak nie jest. To nie są stawki zachodnich gwiazd. Jak grasz główną rolę, to zarobisz 200 tys. złotych w filmie, który oglądają miliony ludzi. Kontrakty reklamowe z dużymi firmami, bank lub telefonia komórkowa, są dla aktora czy jakiekolwiek innego celebryty w tej chwili najbardziej opłacalne.