Tonący brzytwy się chwyta. Tak źle nie było od dziesiątków lat

W kwestii planów na przyszłość Iger oświadczył również: "Będziemy szukać równowagi pomiędzy sequelami, a oryginalnymi pomysłami. Zwłaszcza w animacji. Mieliśmy taki okres, gdy nasze oryginalny filmy i animacje, z Disneya i Pixara, dominowały w kinach. Pracujemy nad tym, by do tego wrócić i trochę oprzeć się na sequelach". W najbliższym czasie zobaczymy więc same powtórki: "Toy Story 5", "Vaiana 2", "W głowie się nie mieści 2", "Kraina lodu 3".