"Totalnie zniknęła". Jessica Alba wraca po 5 latach. Dzięki Netfliksowi

Jessica Alba w "Weterance" Netfliksa

Netflix opublikował zwiastun nowego filmu akcji. "Weteranka", a w oryginale "Trigger Warning" opowie o Parker - byłej agentce Sił Specjalnych, która zmaga się z zespołem stresu pourazowego po tym, co przeżyła w trakcie działań wojennych. Wraca do rodzinnego domu, by zająć się barem, biznesem ojca. Ten nagle traci życie. Parker nie chce uwierzyć, że był to przypadek. Uważa, że za śmiercią ojca stoi niebezpieczny, lokalny gang powiązany z lokalnym politykiem - senatorem Swannem (wcieli się w niego Anthony Michael Hall).