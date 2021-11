Tragedia na planie "Rust". Branża wciąż nie może w to uwierzyć. "To niewyobrażalne"

To, co stało się z Baldwinem, jest niewyobrażalne w 2021 roku. Nawet w produkcji z niskim budżetem musiał być ktoś, kto za to odpowiada. Nie wiem, jak to do tego doszło, policja na pewno prowadzi śledztwo… ale bardzo trudno to pojąć. Ostatecznie wszyscy staramy się po prostu wykonywać naszą pracę, którą jest rozrywka. Nie ma powodu, by takie rzeczy się działy.