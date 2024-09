Tragiczna śmierć aktorki. Znowu jest głośno o Dominique Dunne

Aktorka zdobyła popularność dzięki roli w filmie "Duch" z 1982 roku (czyli "Poltergeist"). Niestety, jej kariera została brutalnie przerwana przez jej byłego chłopaka, Johna Sweeneya. 30 października 1982 roku Sweeney, po nieudanych próbach przekonania Dominique do powrotu, zaatakował ją, dusząc do nieprzytomności. Po przybyciu policji mężczyzna przyznał się do zbrodni.