Twórcy "Oppenheimera" szykują nowy film. W roli głównej Cillian Murphy

Jak donosi serwis Deadline, studio Universal Pictures po sukcesie "Oppenheimera" (7 Oscarów) szykuje kolejny projekt z Cillianem Murphym w roli głównej. W tym celu kupiono prawa do książki "Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America" Marka A. Bradleya.