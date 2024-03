Nie tylko Cillian Murphy. Te gwiazdy czekały na sławę aż do 40. urodzin

Po raz pierwszy w historii Oscar powędrował do aktora irlandzkiego pochodzenia. Cillian Murphy nigdy wcześniej nie znalazł się na liście nominowanych do nagrody Akademii Filmowej. Najbardziej prestiżowe wyróżnienie za główną rolę w filmie "Oppenheimer" trafiło do niego na kilka miesięcy przed 48. urodzinami.