Tyran, rasista, mściwy potwór. Niewiele lepszy niż Harvey Weinstein

Scott Rudin to jeden z najsłynniejszych żyjących producentów filmowych. Jego produkcje zdobyły w sumie ponad 150 nominacji do Oscara oraz 23 statuetki. Dziesięciokrotnie był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film (producent) roku. Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej otrzymał za dramat "To nie jest kraj dla starych ludzi" wyreżyserowany przez braci Coen.