Uderza w rodzinę królewską. Król jest "wyraźnie uszkodzony"

McKellan opowiedział o ceremonii z 2008 roku, podczas której otrzymał Order Towarzyszy Honoru za swoje osiągnięcia aktorskie. Królowa Elżbieta, komentując długoletnią karierę aktora, miała zapytać retorycznie, czy "ktoś w ogóle jeszcze chodzi do teatru", co McKellan odebrał jako niegrzeczne. Aktor przyznał, że odebrał to tak, jakby królowa powiedziała: "Czy kogokolwiek k...wa obchodzisz? Bo mnie nie. A teraz idź sobie!". I dodał: - Czapki z głów dla tych, którym udaje się nie oszaleć w tym światku.