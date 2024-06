Sir Ian McKellen spadł ze sceny podczas spektaklu. Zabrano go do szpitala

Niestety podczas poniedziałkowego spektaklu doszło do wypadku. Jak informuje BBC, podczas odgrywania szarpaniny aktor stracił równowagę i runął ze sceny. Natychmiast wezwano pogotowie i ewakuowano teatr, by akcja ratunkowa przebiegła sprawnie, co mogło być trudne w obecności kilkuset osób.