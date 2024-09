"Uległem pokusom". 77-letni aktor przyznał się żonie do zdrad

Charles Dance o swojej niewierności

Charles Dance i Joanna Haythorn pobrali się w 1970 roku i mają dwoje dzieci, Olivera (50 lat) i Rebeccę (44 lata). Aktor przyznaje, że to jego zachowanie doprowadziło do końca ich związku. - Było to wspaniałe małżeństwo przez większość czasu, ale niestety uległem pewnym pokusom po drodze i małżeństwo zakończyło się z powodu mojego zachowania – wyznał Dance.