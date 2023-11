Upadek gwiazdy. Kilka lat temu zdobyła Oscara, teraz się z niej śmieją

Podczas premierowego weekendu "Marvels" zarobił w amerykańskich kinach 47 mln dolarów. Większość producentów filmowych byłaby szczęśliwa, gdyby ich film osiągnął taki wynik, jednak w przypadku produkcji z komiksowego uniwersum Marvela oznacza on właściwie klęskę. Jest to bowiem zdecydowanie najsłabszy rezultat otwarcia w historii tej niezwykle popularnej serii. Ponadto film kosztował 200 mln dolarów (do tego trzeba dodać około 100 mln przeznaczonych na promocję).