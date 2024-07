Upadek hollywoodzkich gwiazd. "Wyglądają jak figury woskowe"

FIlm przedstawia dość nietypowy trójkąt miłosny. Zara (Joey King) rzuca pracę asystentki hollywoodzkiego pożeracza serc Chrisa Cole'a (Zac Efron), co doprowadza do przypadkowego spotkania Chrisa z matką Zary, słynną pisarką Brooke (Nicole Kidman). Mimo dużej różnicy wieku, Brooke i Chris błyskawicznie uświadamiają sobie, że między nimi zaczyna iskrzyć, co ma doprowadzić scenarzystów do komicznych konsekwencji.