Vika nie daje się starości. Ale od samotności nie jest w stanie uciec

Po masowych imprezach wraca jednak do pustego domu, w którym czeka na nią tylko kot. Synowie i wnuki odzywają się bardzo rzadko, a Wika nie wychodzi z inicjatywą. Odmawia sobie też prawa do damsko-męskich czułości po śmierci męża. Więc z jednej strony jest bardzo otwartą i aktywną osobą, a z drugiej wewnętrznie stawia sobie mocno zarysowane granice. Ma jednak do tego prawo.