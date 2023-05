Vinnie Jones nadal cierpi po śmierci żony. "Nie mogę, k...a tego pojąć"

Vinnie Jones to aktor znany z takich filmów jak "Przekręt", "Nocny pociąg z mięsem", "Porachunki". Ostatnio widzieliśmy go w "Wyścigu ze śmiercią", a wkrótce pojawi się w serialu Guya Ritchiego "The Gentlemen" i "Hypnotized". Ten ostatni film to komedia, czyli kompletne przeciwieństwo jego codzienności trwającej od czterech lat.