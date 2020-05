"Volcano Man": zobaczcie parodię Eurowizji! Nowy film Netfliksa

Will Ferrell w nowej komedii Netfliksa o… Eurowizji! "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" to nadchodząca produkcja Netfliksa, wyreżyserowana przez Davida Dobkina. W filmie, który wynagrodzi fanom Eurowizji pierwszy rok bez konkursu, zobaczyć będzie można takich aktorów jak: Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Demi Lovato, czy Dan Stevens. Fabuła to historia dwóch aspirujących talentów - Larsiego (Will Ferrell) oraz Sigrit (Rachel McAdams) - którzy otrzymują niespotykaną szansę reprezentowania Islandii w największym na świecie konkursie muzycznym. Wreszcie mogą udowodnić, że marzenia się spełniają.