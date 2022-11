"W Ameryce się nie odnalazłam". Szczere wyznanie córki Jana Englerta

Trzy lata temu Helena Englert dostała się do nowojorskiej uczelni Tisch School of the Art. Nie chciała studiować w Polsce. Córka popularnego aktora nie odnalazła się jednak w Stanach. Wróciła do kraju, podjęła naukę w warszawskiej Akademii Teatralnej, a jej aktorska kariera zaczęła nabierać rozpędu.