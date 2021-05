„W JAK MORDERSTWO” – ZOBACZ ZWIASTUN ZABÓJCZEJ KOMEDII KRYMINALNEJ!

– Sikora to chłopak z sąsiedztwa, który w Podkowie żyje od zawsze. Wszyscy go znają i lubią, ale nikt nie traktuje go zbyt poważnie – tak Paweł Domagała opisuje bohatera, którego gra. – Rzadko zdarza się zagrać w kinie gatunkowym, gdzie można pobawić się mocną formą. Dla aktora to zawsze duża przygoda. „W jak morderstwo” polecam wszystkim, którzy mają ochotę na fajną, inteligentną pełną wdzięku rozrywkę – dodaje.