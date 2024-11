Postawili na nim krzyżyk. Film Eastwooda pokonał hollywoodzkie hity

"Juror #2" w kilku zaledwie krajach zdołał zarobić już ponad 10 mln dolarów, a podczas premierowego weekendu znalazł się w trójce najpopularniejszych kinowych tytułów we Francji, Hiszpanii, Belgii oraz Szwajcarii. Na portalu Rotten Tomatoes zebrał aż 93 proc. pozytywnych ocen od krytyków i 89 proc. od widzów. Co na to szefowie wytwórni Warner Bros.?