"Wyleciał" w ostatniej chwili. Wielki przebój z lat 90. kręcą bez niego

Zdjęcia do drugiej części "Na krawędzi" rozpoczęły się w październiku. Pierwszego newsa z planu zamieściła w mediach społecznościowych Lily James, która będzie główną gwiazdą filmu. Jeszcze podczas wakacji amerykańskie serwisy informowały, że zagra ona córkę Gabe’a Walkiera, a w filmie w drugoplanowej roli wystąpi Sylvester Stallone. Niestety, okazało się, że nie jest on już związany z produkcją. W roli ojca / mentora (?) głównej bohaterki zastąpił go Pierce Brosnan.