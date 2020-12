Informacje o pogrzebie. Zostanie pochowana z honorami

Hanna Stankówna zmarła w poniedziałek 14 grudnia. Informację przekazała jako pierwsza "Gazeta Wyborcza", potwierdzając to u syna aktorki, scenarzysty i operatora Kacpra Lisowskiego. - To bardzo smutna wiadomość, bo gdy umiera aktor czy aktorka, z którą się pracowało i ma się dobre wspomnienia - a tylko takie były przy "Seksmisji" - to tak, jakby odszedł ktoś bardzo bliski. Jak członek rodziny - komentował w rozmowie z WP Juliusz Machulski.