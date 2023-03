Największy koszmar w historii kina. "Gorzej być nie może"

Nową wersję "The Room" realizuje amerykański aktor, komik i producent Bob Odenkirk ("Zadzwoń do Saula", "Breaking Bad"), który projekt powiązał z akcją charytatywną na rzecz organizacji "The Foundation for AIDS Research". Pomysł zrealizowania remake'u spotkał się dużym entuzjazmem fanów osobliwych filmów. Nie mają oni jednak złudzeń, że nie uda się przebić produkcji sprzed dwudziestu lat. "Gorzej być przecież nie może. Nie uda się zrobić czegoś gorszego od 'The Room' Tommy'ego Wiseau. Pod tym względem to niedoścignione dzieło" - możemy przeczytać w mediach społecznościowych.