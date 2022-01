Widzowie są zachwyceni. Gwiazdą jest aktorka polskiego pochodzenia

Wiek pozłacany to określenie niezwykle burzliwej i dynamicznej epoki w historii Stanów Zjednoczonych. Za jej początek uznaje się zakończenie wojny secesyjnej (1865 r.), zaś za jej koniec rozpoczęcie wojny amerykańsko-hiszpańskiej (1898 r.). W tym stosunkowo krótkim okresie (jak na europejskie realia historyczne) nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu, który przyczynił się do ogromnego napływu imigrantów. Ameryka rozwijała się wówczas w ekspresowym tempie, jednak wraz gospodarczym rozwojem zaczęła też kwitnąć korupcja, która doprowadziła do upadku autorytetu elit społecznych i rządowych.