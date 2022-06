Nie wróżono mu kariery. Robert Więckiewicz miał zostać glazurnikiem

Jego romanse trwały jednak krótko, Więckiewicz aż do spotkania z Adaszyńską nie myślał o stabilizacji i zakładaniu rodziny. To właśnie dla niej postanowił wziąć się w garść i wydorośleć. Pobrali się, na świat przyszedł ich syn, a żona została jego menadżerką i pomogła mu rozwinąć skrzydła. Media plotkarskie donosiły jednak o kolejnych kryzysach w ich związku – a to Więckiewicz rzucił się w wir pracy i coraz rzadziej bywał w domu, a to mówiono, że coraz częściej sięga po butelkę, by rozładować stres. Wreszcie w 2012 roku jeden z tabloidów opublikował zdjęcie, na którym aktor całował kobietę, która z pewnością nie była jego małżonką. I chociaż dziennikarze wieszczyli rozstanie, Więckiewicz postanowił zawalczyć o swój związek. Adaszyńska zaś dała mu drugą szansę i obecnie są nierozłączni.