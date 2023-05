Wieczny awanturnik. Wokół śmierci Himilsbacha narosły legendy

"Jeden dzień w tę, jeden dzień w tamtą, co za różnica?" - mówił aktor zapytany o to, czy w końcu narodził się 1, 2 czy 3 maja 1931 roku. Co więcej, akt chrztu Himilsbacha wskazuje datę 31 listopada, mimo że taki dzień w kalendarzu nie istnieje. Od momentu narodzin gwiazdor kreował swój życiorys na różne sposoby. Reżyserowi Antoniemu Krazue wmówił, że jest żydowską sierotą, której rodzice zginęli w mińskim getcie. Ponoć tak naprawdę był jednak synem pochodzącej z Tomska Rosjanki, a jego ojciec pozostawał nieznany. Gdy matka zmarła, wychowywała go prostytutka w okolicznej melinie.