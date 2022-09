Wielka rola Joanny Opozdy? Pojawia się na ekranie na zaledwie kilkanaście minut

Dotychczas w filmografii Joanny Opozdy brakowało pozycji, która potwierdzałaby, że jest traktowana poważnie w środowisku filmowym. W końcu jej domeną są seriale: zaczynała od "Pierwszej miłości", później zagrała tez m.in. w "Prawie Agaty" i "Barwach szczęścia". Podczas gdy jej dawny partner został muzą Patryka Vegi, Opozda co najwyżej grała na trzecim planie w komediach romantycznych. Do czasu, aż niby sama Brigitte Bardot wybrała ją do zagrania francuskiej diwy.