Wielkie kino w małych miejscowościach. Plan na kino przedstawiają Provident i AXA

Provident i AXA mają Plan na kino – zapraszają wszystkich do 100 sal kinowych w całej Polsce na największe premiery filmowe, zapewniając najwyższą jakość obrazu i dźwięku.

"Cześć, tu kino! Planuję odwiedzić miejscowości, w których na co dzień mnie nie ma” – tak powiedziałoby kino, gdyby mogło mówić. Tymczasem przemówi z dużego ekranu w tych polskich miastach, w których go nie ma.

Plan pierwszej trasy obejmuje 41 miejscowości (w których na co dzień nie ma kina) i ponad 200 seansów filmowych. Najnowsze hity będą wyświetlane m.in. w Szczytnie, Wolsztynie, Nidzicy, Lidzbarku, Przasnyszu, Kamieniu Pomorskim i w wielu innych miejscowościach. Trasa styczniowa kina objazdowego Provident i AXA jest już dostępna na stronie: kina .

Kino objazdowe rusza w Polskę 17 stycznia. W repertuarze nie mogło zabraknąć kolejnej części kultowych „Psów” Władysława Pasikowskiego, które dokładnie wtedy mają ogólnopolską premierę! Na planie filmu „Psy 3. W imię zasad” ponownie spotykają się niezapomniani Bogusław Linda, Cezary Pazura, Artur Żmijewski i Edward Linde-Lubaszenko. Do legendarnej „sfory” dołączają w tej części m.in. Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański i Jan Frycz. Widzowie przekonają się czy po wieloletnim pobycie w więzieniu Franz Maurer odnajdzie się w nowej Polsce, w której nic nie jest takie, jak dawniej. Poza trzecią częścią hitu Pasikowskiego, w repertuarze cztery inne nowości: kolejna część superprodukcji z 2017 r. "Jumanji. Następny poziom”, której premiera miała miejsce niecały miesiąc temu oraz trzy premiery stycznia 2020: pełna przygód animacja dla całej rodziny "Tajni i fajni”, świetna komedia "Mayday” z Piotrem Adamczykiem i Adamem Woronowiczem oraz wyświetlany przedpremierowo pouczający dokument dla małych i dużych "Nasze miejsce na ziemi”.

Zaplanuj dzień w swoim kinie We dwoje, całą rodziną, a może w grupie przyjaciół? Każdy może mieć swój plan na kino! Dlatego bilety są dostępne w przedsprzedaży na stronie internetowej www.plannakino.pl/kup bilet lub w kasie kina przed seansem. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, osobom w wieku 60 plus rodzinie i opiekunom z dziećmi. W dni robocze kino zaprasza również grupy zorganizowane, w tym szkoły. Bilet grupowy w specjalnej cenie można kupić tylko w kasie kina po wcześniej rezerwacji telefonicznej pod numerem (22) 357 78 00.

Plan na kino Provident i AXA to ponad 50 filmów podczas 200 dni projekcyjnych w 100 miejscowościach; ponad 1000 seansów, które obejrzy w sumie ponad 100 tysięcy widzów. Największe kino objazdowe w Polsce wyruszy w 2020 roku w 9 tras filmowych, z krótką przerwą na wakacje.

Do zobaczenia na czerwonym dywanie! Plan na kino przedstawiają: Provident i AXA

Plan na kino to wspólny projekt firmy Outdoor Cinema oraz marek Provident i AXA, przygotowany z myślą o mieszkańcach miejscowości, w których nie ma kin. To największe w Polsce kino objazdowe, które odpowiada na prawdziwą potrzebę społeczną, oferując dostęp do kina oraz premierowego repertuaru filmowego. Projekt został uznany za najlepiej zaprojektowaną usługę roku w konkursie Dobry Wzór 2013 oraz otrzymał wyróżnienie Laur Eksperta w 2015 r.