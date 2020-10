Wiemy, kto zagra kardynała Wyszyńskiego. Genialny wybór

Twórcy filmu o Edwardzie Gierku zdradzają coraz więcej. W sieci pojawiają się coraz to nowsze informacje o członkach obsady "Gierka". Tym razem dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w kardynała Stefana Wyszyńskiego. Co na to fani?

Wiemy, kto wcieli się w kardynała Stefana Wyszyńskiego (East News, Fot: AFP)