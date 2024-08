Will Smith w europejskim mieście. Zachwycony jednym przedmiotem

Kariera Willa Smitha

Droga Willa Smitha do sławy zaczęła się od świata muzyki. Smith, występujący jako The Fresh Prince, zdobył popularność na scenie muzycznej już w latach 80. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1990 roku, kiedy to debiutował jako aktor w serialu "Bajer z Bel-Air". Serial komediowy szybko zdobył ogromną popularność i stał się kultowym hitem. Bohater grany przez Smitha, młody chłopak z Filadelfii przeniesiony do bogatej dzielnicy Bel-Air, podbił serca widzów. Smith stał się ikoną młodego pokolenia, co otworzyło mu drzwi do kariery filmowej.