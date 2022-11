Wjechała w dom kobiety. Teraz ofiara domaga się zadośćuczynienia

Anne Heche 5 sierpnia pod wpływem substancji odurzających spowodowała wypadek w Los Angeles, wjeżdżając w dom i doszczętnie go niszcząc. Po tym zdarzeniu auto aktorki stanęło w płomieniach. Ona sama została w znacznym stopniu poparzona. Aktorka trafiła do szpitala, ale nie odzyskała przytomności po wypadku i tydzień później (11 sierpnia) lekarze stwierdzili śmierć pnia mózgu. Zgodnie z wolą aktorki jej organy trafiły do transplantacji.