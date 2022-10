Syn Anne Heche zrobił wyliczenie. Tyle jego matka miała w dniu śmierci

Choć od śmierci aktorki minęło trochę czasu, teraz jej temat powraca w związku z sądową batalią o majątek, jaki pozostawiła po sobie. Najstarszy syn aktorki, Homer Laffoon, złożył ostatnio w sądzie wniosek, dzięki któremu miałby zostać nazwany wykonawcą jej majątku i poprosił, aby on i jego przyrodni brat, Atlas Tupper, zostali wymienieni jako jedyni spadkobiercy. Były partner gwiazdy i ojciec Atlasa, James Tupper, nie chciał jednak dać za wygraną. Twierdził, że ta kilka lat temu wysłała mu e-maila, w którym zapewniła, iż to on będzie sprawował pieczę nad jej majątkiem.