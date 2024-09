Wkrótce minie rok od niespodziewanej śmierci Krzysztofa Respondka. Tak czczą pamięć o aktorze

Po śmierci przyjaciela Hanke podkreślał, jak wiele Respondek zrobił dla kultury oraz dla Śląska. - Ślązacy potrafią docenić, że to był po prostu ich człowiek. Krzysiu Respondek był prawdziwym, wielkim Ślązakiem i człowiekiem o wielkim sercu, który to serce okazywał wszystkim wkoło. Nie znam nikogo, kto by miał do Krzysia kiedykolwiek jakieś pretensje, zastrzeżenia co do tego, jakim jest człowiekiem - mówił w rozmowie z Plejadą kabareciarz.