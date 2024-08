Włamywacze w domu Toma Hanksa. "Muszą sprawdzić, co zginęło"

Wygląda na to, że dotychczasowa oaza spokoju dla bogatych i znanych nie jest już bezpieczną przystanią. Tom Hanks i Rita Wilson to kolejne osoby na liście ofiar gangu włamywaczy. Jak donosi TMZ, przestępcy wtargnęli do posiadłości Hanksów, wybili szybę w domku dla gości i się do niego włamali. Nie powstrzymał ich nawet alarm. Na szczęście nie doszli do głównego domu. Bo jak pewnie się domyślacie, znana aktorska para ma ogromną działkę z kilkoma nieruchomościami na niej.