Syn Toma Hanksa wyjawia prawdę o swoim dzieciństwie

Tom Hanks i Rita Wilson

Tom Hanks ma 68 lat, był sześciokrotnie nominowany do Oscara, otrzymał dwie statuetki. Zagrał w dziesiątkach filmów, tylko kilka najważniejszych z nich to "Forrest Gump", "Filadelfia", "Cast away", "Masz wiadomość", "Bezsenność w Seattle", "Szeregowiec Ryan", "Terminal". Jego najnowszy film to "Asteroid city" Wesa Andersona (dostępny na SkyShowtime). Rita Wilson to aktorka głównie komediowa. Grała np. w serialu "Girls" (Max). Są małżeństwem od 36 lat.