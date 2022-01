Wstrząsający film. Historia walki z reżimem Putina

Dokument otwiera pytanie reżysera, skierowane do rosyjskiego decydenta: "Jeśli zostaniesz zabity, jeśli tak się stanie, jakie przesłanie zostawisz Rosjanom?". Aleksiej Nawalny wydaje się być rozbawiony tym pytaniem. Jakby nie traktował go na poważnie: "Daj spokój. Nie opowiem ci na to. To tak, jakbyś kręcił film na wypadek mojej śmierci". Daniel Rohar spotkał się z działaczem rosyjskiej opozycji pod koniec 2020 r. Nawalny przebywał wówczas w Niemczech. Powracał do zdrowia i mógł w miarę bezpiecznie żyć poza Rosją. Jednak, jak wiemy, miał inne plany. 17 stycznia 2021 r. powrócił do rodzinnego kraju. Podczas kontroli paszportowej został aresztowany, a pod koniec lutego przewieziony do kolonii karnej. Władze rosyjskie uznały go za terrorystę i ekstremistę.