"Wszyscy Święci New Jersey" – prequel "Rodziny Soprano" już na DVD i Blu-ray

"Wszyscy święci New Jersey" to opowieść o młodym Anthonym Soprano, który dorasta w jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Newark. Staje się mężczyzną akurat wtedy, kiedy gangsterzy, rywalizujący z wszechmocną rodziną DiMeo, rzucają jej wyzwanie, pragnąc przejąć władzę nad rozdartym konfliktami rasowymi miastem. Zmieniające się czasy nie oszczędzają też ubóstwianego przez Anthony’ego wuja, Dickiego Moltisantiego, zmagającego się z kłopotami w życiu zawodowym i osobistym. To on właśnie sprawi, że podatny na wpływy nastoletni siostrzeniec stanie się potężnym szefem mafii, którego poznamy później jako Tony’ego Soprano.