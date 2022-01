Wszystkiemu winni piraci. Na jednym filmie Disney stracił 600 milionów dolarów

Stało się jednak, tak jak się stało i teraz filmy słynnej wytwórni zarabiają najwięcej pieniędzy w branży. Ale jak się okazuje, za sprawą piractwa w internecie, najwięcej także tracą. Z raportu Disneya, do którego dotarł portal Deadline wynika, że w ubiegłym roku "Czarną Wdowę" w nielegalny sposób "ściągnięto" z sieci ok. 20 mln razy. Daje to nam blisko 600 mln dol. straconych wpływów, jeśli liczbę nielegalnych pobrań filmu pomnożymy przez kwotę 29,99 dol., za którą można było obejrzeć ekranizację komiksu na platformie Disney+.